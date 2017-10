Zo extreem goed is Michael van Gerwen [CIJFERS]

VLIJMEN - Voor Michael van Gerwen was 2016 een superjaar. Hij won 25 titels en schreef daarmee historie. Dit jaar is het allemaal iets minder, maar nog altijd zijn de prestaties van de Vlijmenaar indrukwekkend.

De teller van 'MvG' staat dit jaar op zestien gewonnen toernooien, waaronder het WK. Dat is met afstand het belangrijkste toernooi. In 2016, waarin Mighty Mike van alles en iedereen gehakt maakte, lukte het hem niet om die titel te pakken.



Van Gerwen werd dus wereldkampioen en kreeg toen een bijzondere telefoontje. De tekst gaat verder onder die beelden.



Van Gerwen gooide zijn hoogste toernooigemiddelde dit jaar op The Masters, dat eind januari werd gehouden. Daar kwam hij in vier partijen tot een gemiddelde van 106.

Dit jaar wint Van Gerwen 84,8 procent van alle wedstrijden die hij gooit. In 2016 lag het gemiddelde op het krankzinnig hoge aantal van 89,9 procent(!).

Op tv-toernooien is Van Gerwen nauwelijks te kloppen. Hij wint in 2017 ruim 87 procent van alle duels die op televisie worden uitgezonden. Vorig jaar lag dat gemiddelde rond de 85 procent.

Het gaat Van Gerwen dit jaar niet lukken om zijn eigen record van 25 gewonnen toernooien te verbreken. De teller kan maximaal op 19 toernooizeges uitkomen, wat nog altijd een duizelingwekkend aantal is. 'MvG' loopt dit jaar qua toernooizeges bijna één op twee. Als Van Gerwen aan een toernooi meedoet, in 2017, is de kans 45,7 procent dat hij het ook wint. Vorig jaar was dat percentage 59,5 procent.Dat gemiddelde is dus minder, maar de Vlijmenaar heeft de dartswereld nog altijd in zijn greep. Er komt namelijk niemand ook maar in de buurt van de prestaties van Van Gerwen. De Schot Peter Wright kent ook zeker een goed jaar, maar hij staat met elf toernooizeges in 2017 in de schaduw van Van Gerwen.'MvG' en Wright zijn de twee best presterende darters van dit jaar. Ze gaan in december dan ook als topfavorieten van start aan het WK. Tot die tijd staan er nog drie toernooien op het programma. Komend weekeinde worden de World Series of Darts Finals gespeeld. In november vinden ook nog de Grand Slam of Darts en Players Championship Finals plaats. Van Gerwen won deze toernooien in 2016 allemaal.