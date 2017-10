Tieners dwingen 20-jarige man geld op te nemen in Roosendaal, drie jongens opgepakt

ROOSENDAAL - De politie heeft maandagochtend drie tieners aangehouden in verband met een straatroof in Roosendaal afgelopen zomer. Een jongen van 14 werd na verhoor weer vrijgelaten. Een 17-jarige Bredanaar en een 16-jarige Roosendaler zitten nog vast.

Ze worden ervan verdacht op 10 juli een 20-jarige man te hebben bedreigd en beroofd in de Pattontunnel. De man werd door de straatrovers gedwongen mee te gaan naar een pinautomaat verderop in Roosendaal om daar geld op te nemen. Daarna is het slachtoffer gevlucht.

Nog een dader

De politie verwacht dat er mogelijk nog meer mensen aangehouden worden. Er zou nog minstens één andere dader bij de straatroof betrokken zijn.