Stropdassen, zwemvesten en knuffels als kunstwerk om overledenen te herdenken met Allerzielen

DEN BOSCH - De Bossche kunstenaar Marianne van Heeswijk maakt donderdag in Den Bosch een bijzonder kunstwerk van acht bomen op De Parade. Het is donderdag Allerzielen en Van Heeswijks bedoeling is op het plein een plaats te maken waar Bosschenaren de overledenen kunnen herdenken. De afgelopen dagen hebben talloze Bosschenaren stropdassen, hoeden, zwemvesten, sjaaltjes, petten, knuffels en tassen ingeleverd.

Marianne heeft die nodig voor haar werk dat bij een uitgebreid Allerzielenprogramma hoort.



Donderdagavond gaat in Theater aan de Parade 'Memorial Park' in premiere. Het is een dodenmis die de Nederlandse componist Anthony Fujimara speciaal heeft geschreven voor de reeks Bosch-requiems. 'Memorial Park' is de achtste. Het programma in het theater én op het plein ervoor horen bij elkaar.



Acht bomen aankleden

Marianne van Heeswijk gaat donderdag op De Parade acht bomen aankleden. Ze doet dat met de stropdassen, hoeden en petjes, knuffels, tassen en zwemvesten die ze heeft ingezameld. Het gaat niet per se om voorwerpen van overledenen. Maar veel mensen hebben ervaren dat juist iets als een petje of een tasje sterke herinneringen op kan roepen aan een gestorven familielid.





Deel van het kunstwerk is dat Bosschenaren donderdagavond door Van Heeswijk gemaakte houten schijven in de bomen kunnen hangen met daarop een tekst over een overledene.Van Heeswijk maakt haar kunstwerk op verzoek van November Music . Dat is de organisatie die nu de serie Bosch-requiems verzorgt. De reeks dodenmissen hoorde oorspronkelijk bij het Jeroen Boschjaar (2016) en de aanloop daar naartoe. De uitvoering van de nieuw geschreven requiemmis op Allerzielen is nu ook de start van November Music, een Bosch festival voor hedendaagse klassieke muziek dat in de wereld van de muziekliefhebbers een grote naam heeft.Het Bosch requiem van dit jaar is door de in Tilburg geboren componist Anthony Fujimara geschreven op tekst van de uit Den Bosch afkomstige schrijfster Desanne van Brederode. De muziek wordt uitgevoerd door het Nederlands Kamerkoor, Holland Baroque en de musici van Temko. Fujimara beschrijft zijn nieuwe werk als 'vol van tegenstellingen'. Hij zegt: "Er zitten verstilde momenten in, maar op andere momenten kan de muziek ook weer heel boos klinken."Wie in Theater aan de Parade naar 'Memorial Park' luistert, krijgt foto's te zien van het kunstwerk van Marianne van Heeswijk. Tegelijkertijd is op De Parade de muziek van Fujimara te horen.