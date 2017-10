Justitie doet onderzoek naar bedrijf dat met gevaarlijke stoffen werkt in Waalwijk

WAALWIJK - Justitie heeft dinsdag een bedrijf in Waalwijk waar chemische stoffen worden opgeslagen en gemengd, laten doorzoeken door de politie. De directeur en veiligheidscoördinator worden ervan verdacht meer gevaarlijke stoffen te hebben opgeslagen en verwerkt dan is toegestaan. Ook zouden er niet voldoende veiligheidsmaatregelen genomen zijn.

Volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie werkt het bedrijf met bijtende en oxiderende stoffen die zijn onderverdeeld in gevarencategorie acht. Om wat voor stoffen het precies gaat, wordt onderzocht. Ook wat voor risico’s ze met zich meebrengen.



Anderhalf keer zoveel

Volgens de vergunning mag het bedrijf ruim 3000 ton gevaarlijke én niet-gevaarlijke stoffen opslaan. Bij controles door de omgevingsdiensten eind december 2016, in juli en oktober 2017 waren anderhalf keer zoveel gevaarlijke stoffen aanwezig dan toegestaan. Ook ontbraken volledige lijsten met daarop de aanwezige stoffen.



De stoffen vallen volgens de woordvoerder onder gevarencategorie acht. Aan bedrijven worden dan hoge veiligheidseisen gesteld om incidenten te voorkomen of de gevolgen daarvan voor mens en milieu beperkt te houden. Het bedrijf hield zich vermoedelijk niet aan die strikte veiligheidseisen.



De politie heeft de administratie van het bedrijf in beslag genomen.