Alle NS Stations aangepast voor blinden: 'Reizen een makkie"

ROSMALEN - Alle NS-stations in Brabant zijn sinds vandaag geschikt voor blinden en slechtzienden. Pro-Rail stak in Nederland dertig miljoen euro in de verbeteringen. Speciale herkendbare tegels en braille aanwijzingen maken het reizen een stuk makkelijker als je blind bent.

De 61-jarige Joke Smits uit Rosmalen is van kinds af aan blind en reist veel met de trein. Zij is erg blij met de aanpassingen: "Je kan met de geribbelde tegels je richting bepalen. Ik vind het een enorme verbetering dat ik mijzelf kan oriënteren waar ik ben".



Braille aanwijzingen en piepjes

Samen met haar trouwe blindgeleide hond Marie, neemt Joke de trein van Rosmalen naar Den Bosch. Inchecken met de OV-chipkaart is dankzij de braille aanwijzingen en piepjes een makkie. Over de speciale tegels loopt zij met de hond probleemloos de trein in.



"Een gemakkelijk ritje", is de eindconclusie van Joke. Zij is vol lof over de aanpassingen door Pro-Rail. Zeker omdat je als blinde afhankelijk bent van openbaar vervoer. Wel is het jammer sdat vandalen soms de sticker met braille teksten weghalen: "Je hebt er niks aan, dus gewoon laten zitten".