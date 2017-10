'Dit is bitter!' Koeienboer Ard schrikt dat de Fosfaatwet nu toch wordt goedgekeurd

MIDDELBEERS - Het gerechtshof in Den Haag geeft de Nederlandse Staat gelijk in het hoger beroep over de Fosfaatwet. In die wet staat dat veel boeren een deel van hun koeien weg moeten doen. Ard Timmermans uit Middelbeers is een van de boeren die tegen de wet procedeerde. Hij komt net terug van vakantie en het nieuws verrast hem. “Dit is een bittere uitspraak, dit moet ik echt laten bezinken.”

De nieuwe Fosfaatwet regelt dat ze hun veestapel moeten terugbrengen naar het niveau van juli 2015. Dat betekent dat bij veel melkveehouders er beesten weg moeten. In de twee lopende zaken tegen de Staat besloot de rechter in het voordeel van de koeienboeren, maar in het eerste hoger beroep krijgt nu de Staat gelijk.



God in Frankrijk

Vanuit het huis van het boerengezin Timmermans kijk je in de spiksplinternieuw nieuwe melkstal. “Ik leef hier als god in Frankrijk”, vertelt Ard trots. Het bedrijf en zijn dieren zijn z’n lust en z’n leven. De stal is gloednieuw, emissiearm en voor één derde leeg. “Ik heb negentig koeien naar de slacht gebracht.”



“Dat doet pijn, je gaat al met die dieren om vanaf dat ze kalf zijn”, Ard heeft er zichtbaar moeite mee, maar een boete kon hij niet riskeren. “De eerste twintig gaan nog wel, je zoekt dieren die niet zo goed melk leveren, maar wat daarna? Ik heb echt tientallen lijstjes gemaakt, maar je weet niet welke koeien je naar de slacht moet brengen.”



Onzekerheid

De onzekerheid is verschrikkelijk vindt Timmermans: “Aan de ene kant krijg je subsidies voor een nieuwe stal, de overheid wist dat ik dit ging bouwen. En nu krijg je die Fosfaatwet op je dak. Het is positief dat we nu een betere melkprijs hebben dan vorig jaar, maar als die slechter was stonden de stallen nu echt leeg”.



Door alle regelgeving ziet Ard de sector lijden: “Ik vermoed dat er over een paar jaar heel veel boeren mee gaan stoppen. Ikzelf heb een grote investering gedaan en heb er nog wel plezier in, maar ik denk dat de overheid mij het liefste ziet stoppen. Ik probeer zo lang mogelijk door te gaan.”



Mogelijkheden

De advocaat van de boeren ziet nog wel mogelijkheden. In het arrest, de uitspraak in het hoger beroep, is nog ruimte om het een en ander aan te vechten. Het hoger beroep in de tweede rechtszaak loopt nog. Daar wordt geprobeerd om de Fosfaatwet voor de procederende boeren ongedaan te maken.