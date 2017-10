Gevreesde mestfabriek komt er, gemeente Roosendaal geeft vergunning af

ROOSENDAAL - Gevreesd door bewoners, maar de mestfabriek komt er toch als het aan de gemeente ligt. Die heeft dinsdag een vergunning afgegeven voor de komst van een mestfabriek, op zo'n 200 meter van een wijk waar honderden mensen wonen. De fabriek moet 150.000 ton mest per jaar gaan verwerken.

De Werkgroep Biomineralen kondigde al een rechtszaak aan als de komst van de fabriek door zou gaan. "Het is een ramp als hier de mestfabriek komt", liet Wil Vermeulen van de werkgroep dinsdagochtend aan Omroep Brabant weten. De bewoners vrezen onder meer de vieze lucht en ziektes.



LEES OOK: Rechtszaak tegen komst mestfabriek: 'We laten Roosendaal niet in de stront zakken'



Gevoelig

De gemeente ziet ook dat de komst van de fabriek gevoelig ligt bij de inwoners vanwege gezondheid, geur- en verkeersoverlast. "In de vergunning zijn, juist vanwege deze zorgen, strenge voorwaarden opgenomen", schrijft de gemeente in een persbericht.



Volgens de gemeente is het simpelweg niet mogelijk om een vergunning te weigeren. Het bestemmingsplan is in 2015 al gewijzigd en de aanvrager voldoet aan alle voorwaarden. Ook de GGD ziet geen gevaar voor de gezondheid van omwonenden.