Fietsster met geweld beroofd van haar tas, jongens van 16 en 17 opgepakt

EINDHOVEN - Twee jongens van 16 en 17 zijn aangehouden omdat ze een Eindhovense vrouw met geweld zouden hebben beroofd. De politie kon de twee oppakken na twee anonieme meldingen.

De vrouw fietste op 2 juli op de Noord Brabantlaan toen ze werd tegengehouden door een groepje jongens. Ze werd tegen de grond geschopt en geslagen. De jongens pakten haar tas af en gingen er snel vandoor.



Contactloos pinnen

Niet veel later pinden ze contactloos met de pinpas van de vrouw bij een cafetaria aan de Kloosterdreef. Dankzij scherpe beelden van de beveiligingscamera's in de cafetaria kon de politie in augustus de foto's van de verdachten tonen. Dat leverde twee belangrijke tips op waardoor nu twee verdachten konden worden opgespoord.



Eerder werden al twee jongens van 17 aangehouden.