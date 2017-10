Friet van Het Strandhuys wint publieksprijs: 'Friet zoals friet hoort te zijn'

BERGEN OP ZOOM - “Dit is super, natuurlijk. Een kroon op ons werk.” Eigenaar Frank Roks van Het Strandhuys in Bergen op Zoom is trots dat hij volgens klanten de beste cafetaria van Nederland heeft. De zaak won de publieksprijs bij een verkiezing van vakblad Snackkoerier.

Waarom zijn frietjes in de smaak vallen? “Het geheim is discipline en doorzettingsvermogen”, vertelt Frank. Een klant in de zaak vindt de prijs ook meer dan terecht. “Hij doet het heel goed.”



De jury zette zijn snackbar op plek acht in de Nederlandse Cafetaria Top 100. Eetwinkel Polly in Bemmel is volgens de juryleden de winnaar. Maar dat vindt Roks geen probleem. Hij vindt de publieksprijs veel belangrijker. “Het publiek is uiteindelijk de gast die voor omzet zorgt”, zegt hij.



LEES OOK: Hier vind je de beste vette hap in Brabant



Het Strandhuys heeft wel een geduchte concurrent in de buurt. Eetwinkel De Hollandsche Tuin in Bergen Zoom staat op nummer drie in de top 100. En dat misgunt Frank ze totaal niet. “Het zijn supercollega’s van ons. Hardwerkende jongens, die het verdienen op de derde plek te staan.”



Bergs recept

Onze verslaggeefster Daisy krijgt van Frank een bord friet volgens Bergs recept voorgeschoteld. Op de gefrituurde aardappels liggen flinke klodders mayonaise, curry, saté en uitjes. “Dit is de enige plaats in geheel Nederland waar friet speciaal met satésaus wordt geserveerd”, legt de snackbareigenaar uit.



Het eten smaakt overheerlijk volgens Daisy. “De friet is lekker knapperig met een zachte binnenkant. Zoals een frietje hoort te zijn.”