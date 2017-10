En toen ineens was de fooienpot van de snackbar gestolen

HAPERT/REUSEL - Bijna tweehonderd euro zat erin. En toen twee vrouwen in snackbar Het Smulhuis in Hapert met veel bombarie weggingen, bleek die fooienpot óók verdwenen. "Het was een heel vreemde situatie", zegt medewerker Lisan die het voorval meemaakte.

Geluk voor een ongeluk voor Het Smulhuis: de fooienpot was niet lang geleden nog geleegd. Daardoor zat er geen heel hoog bedrag in de pot. "Maar toch is het zuur", zegt Lisan. "We gebruiken het geld vooral voor uitjes met het personeel."



Gebrekkig Engels

Volgens Lisan gebeurde het maandagmiddag, zo rond half drie. Twee vrouwen van buitenlandse komaf kwamen de lege snackbar binnen. "Ze probeerden wat te bestellen in gebrekkig Engels, maar ik verstond ze niet."



De ene vrouw leidde het personeel af door met veel bombarie stokbrood te pakken, terwijl de andere vrouw ongezien toesloeg en de fooienpot meenam. "Terwijl ze nota bene net zelf iets in de fooienpot hadden gegooid." Uiteindelijk verlieten de vrouwen al scheldend en tierend de snackbar.



Voor Het Smulhuis heeft de gestolen fooienpot nog geen vervelende gevolgen. Er was nog geen nieuw uitje met het personeel gepland.



Kapper

Dezelfde dag sloegen de vrouwen ook toe bij een kapper in Reusel, meldt de politie. Ook daar werd de fooienpot meegenomen. Hoeveel er in zit, is niet bekend. Mogelijk was daar een man bij betrokken die bij een auto is gebleven tijdens de diefstal.



probeerden wat te bestellen."Eén van die vrouwen liep meteen naar achteren, naar de broodjes. Ik vroeg wat ze wilde, ze antwoordde in gebrekkig Engels. Ik verstond er weinig van."