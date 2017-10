'Onze buurt wordt onbewoonbaar door hoogspanningsmasten en windmolens', bezorgdheid in de Kattekraam

ZEVENBERGSCHEN HOEK - Nieuwe hoogspanningsmasten en windmolens. In buurtschap de Kattekraam bij Zevenbergschen Hoek krijgen ze het dubbel te verduren. De bewoners vrezen dat hun buurtschap in de toekomst onbewoonbaar wordt.

De 380kV-lijn komt op een steenworp afstand van de acht huizen en twee boerderijen. En daar weer net achter kijken de mensen straks naar 210 meter hoge windmolens. Maar vooral de hoogspanningsleiding speelt de bewoners parten. De woningen komen hierdoor in de magneetveldzone te liggen. "Ik heb gehoord dat dit gevaarlijk is en dat kinderen er leukemie van kunnen krijgen", aldus een bezorgde Ceciel Deijkers, een van de bewoonsters van De Kattekraam.



Vrijwillige vertrekregeling

De mensen in het buurtschap hoeven niet weg. Bij vrijwillig vertrek kunnen ze aanspraak maken op compensatieregelingen. Maar hun huizen dreigen door de landschapsvervuiling flink minder waard te worden. "Wie wil er hier straks nog een huis kopen? Dat kun je dus vergeten", zegt Deijkers.



Een mogelijke oplossing zou zijn om de hoogspanningsmasten in plaats van dichter wat verder van de huizen aan te leggen. Ceciel Deijkers: "Het is voor ons onbegrijpelijk dat de masten juist aan de bewoonde kant zijn ingepland. Terwijl er achter plek genoeg is in de polder."



'Zwaar te verduren'

De 82-jarige Thijs Tabak woont al zijn hele leven aan de Landekesdijk: "Ik ben bang dat we hier straks allemaal weg moeten en dan is er geen buurtschap meer over. Dit mag niet doorgaan." Zijn buurvrouw Ceciel valt hem bij: "De mensen hebben het hier al zwaar te verduren. De hoogspanningsleiding, de windmolens, geluidsoverlast van de HSL en de snelweg en dan hebben ook nog industrieterrein Moerdijk."



De plannen zijn nog niet tot in detail uitgewerkt. Ceciel hoopt dat provincie mee wil denken over een aantal aanpassingen. "Je kunt je afvragen wat ze willen. Moet alles hier maar aangelegd worden of kan er ook gekeken worden naar spreiding? Ik denk dat de mensen hier al zo in de verdrukking zijn. De maat is vol, dit is onacceptabel".