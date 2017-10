Helmond Sport krijgt eindelijk een nieuw stadion, gemeente gaat akkoord

HELMOND - Helmond Sport krijgt definitief een nieuw stadion. De gemeenteraad stemde dinsdagavond in met de plannen. Sportpark De Braak krijgt na vijftig jaar eindelijk een metamorfose.

Het moet een multifunctioneel sportcentrum worden, waar ook omliggende amateurverenigingen terecht kunnen. Daarnaast is er ruimte voor praktijkonderwijs en wordt een grote sporthal gebouwd waar in de toekomst internationale wedstrijden gespeeld kunnen worden.



“Dit is geweldig nieuws”, vertelt algemeen directeur Marcel van den Bunder. “We gaan er vol voor met alle partijen.” De discussie over een nieuw sportpark speelt al jaren. “We zijn zeker een jaar of zestien met allerlei verschillende projecten bezig geweest. Die hebben het allemaal niet gehaald. Maar we hebben de beste voor het laatst bewaard.”Het Dr.-Knippenbergcollege, gevestigd aan de Nachtegaallaan, verhuist naar de plek waar nu de velden van amateurvereniging MULO liggen. Het schoolgebouw biedt straks plaats aan 1600 leerlingen die van alle omliggende sportfaciliteiten gebruik kunnen maken.Het is de bedoeling dat Helmond Sport in het seizoen 2021-2022 zijn eerste wedstrijden in het nieuwe stadion speelt. Een jaar eerder moet het schoolgebouw van het Dr.-Knippenbergcollege in gebruik zijn. Totale kosten: 55 miljoen euro.Vooruitlopend op het nieuwe stadion start Helmond Sport volgend seizoen weer met een eigen jeugdopleiding. “We denken dat er voldoende talent in Helmond en omgeving zit”, zegt Van den Bunder. De afgelopen twee jaar werkte de club samen met VVV-Venlo op dit gebied.