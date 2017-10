'Alsof je op een andere planeet zit', het leven op de terroristenafdeling volgens Amnesty

VUGHT - Het is een van de meest geheimzinnige delen van de PI Vught: de terroristenafdeling. Het rapport van Amnesty International biedt een bijzondere inkijk in deze 'Unit 9' of 'TA' van deze zwaar beveiligde gevangenis.

"Als je in de TA zit, ben je sociaal dood. Je contact met de buitenwereld is zeer beperkt. Het is erg extreem. Het is alsof je op een andere planeet zit, een parallelle wereld. De wereld draait door alsof je nooit hebt bestaan."



Dat vertelt een van de negentien geinterviewde ex-gedetineerden. Zijn verhaal en dat van achttien anderen (mannen en vrouwen) staat in het Amnestyrapport dat dinsdag verscheen.



Afzondering

Gedetineerden zitten naar eigen zeggen bijna de hele dag afgezonderd in hun cel: 19 tot ruim 22 uur per etmaal, soms langer, vertelden ze de onderzoekers. Verhalen over hoe depressief ze er van werden: leven op twaalf vierkante meter cel. Met alleen een bed, wasbak, toilet, kast, bureau en lampje.



Sommige cellen hebben ook een douche. TV's en boeken kunnen ze lenen. Dikke muren en deuren voorkomen dat ze zelfs geluiden buiten horen. Overdag horen ze alleen de ventilator. Als ze uit het raam kijken zien ze een kale muur, nooit wolken of de zon.



Afluisteren

Bezoek: eenmaal per week. Maar fysiek contact is verboden. Je spreekt elkaar achter een glazen wand en met een microfoon. Alle gesprekken worden opgenomen, live meegeluisterd en bewaard.



Qua veiligheidsmaatregelen gaat het net zoals in de EBI. De extra beveiligde inrichting zit aan de andere kant van het terrein. Ook daar zit een afdeling van de TA.



Bij ieder fysiek contact of bezoek buiten de deur, word je na afloop uitgebreid gevisiteerd. "Het voelde alsof je verkracht werd", vertelde een van de ex-gedetineerden. Bewaarders onderzoeken je hele lichaam, kijken ook in het haar, achter de oren. Gedetineerden vonden het erg om aangeraakt te worden met handschoenen.



Allerlei volk binnen

Amnesty sprak tijdens het onderzoek uitgebreid met directeur Yola Wanders. Ze vertelt over de bewoners: haatzaaiers, opruiers en ronselaars maar ook mensen die vastzitten omdat ze geld overmaakten naar een fout adres. Ze zegt voorstander te zijn van persoonlijk maatwerk, maar dat je nooit de veiligheid uit het oog mag verliezen.



Wanders noemt de aanpak in Nederland een 'integere behandeling'. En veranderingen in de aanpak zijn in gang gezet: sinds de zomer mogen gedetineerden van de TA werken. Vaders mogen een voorleesvideo inspreken voor hun kinderen.



Reactie minister en ex-gedetineerde

De TA voldoet aan internationale verplichtingen en er is toezicht, meldt minister Dekker in een korte reactie op het rapport. Bij iedere bewoner wordt een individuele afweging gemaakt omdat hun persoonlijkheden uiteenlopen van geharde extremist tot beïnvloedbare meeloper die openstaat voor dialoog.



Een opmerkelijke en erg genuanceerde reactie kwam van een ex-bewoner: Jason W. bekend geworden door de Hofstadgroep.