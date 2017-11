Overval op huis in Boxmeer, daders spoorloos

BOXMEER - Een huis aan de Adriaen Brouwerstraat in Boxmeer is woensdag in alle vroegte overvallen. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt en was de woningoverval het werk van twee daders. Zij zijn nog spoorloos.

De bewoonster werd in haar slaap verrast.



De woningoverval werd rond vier uur gepleegd. Een ruit in de voordeur van het huis werd hierbij kapot gemaakt. De politie doet in de buurt van het huis onderzoek.