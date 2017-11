Drive or die! Lekker griezelen in de McDrive zorgt voor files

Drive or die! in de McDrive in Oosterhout.

OOSTERHOUT - Dat Halloween steeds populairder, was te merken in Oosterhout. De McDrive was dinsdagavond omgebouwd tot een heuse griezelstraat. Er kwamen zoveel mensen op af dat het voor een verkeersopstopping zorgde. "Zo druk hadden we het niet verwacht," aldus een medewerker.

In de bestelstraat lopen weerwolven, types met hakbijlen en ander eng gespuis rond. Sommige auto’s, meestal met dames, kun je volgen dankzij het geschreeuw. Waar de één zijn schouders ophaalt, als er iemand vanuit een doodskist voor de auto springt, begint de ander intens te gillen.

Schrikken

"Ja het is echt schrikken", vertelt een mevrouw. Ze is gekomen met haar twee dochters en zoon. "Ja, zonder hem hadden we hier echt niet durven komen", vertelt ze lachend.