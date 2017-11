Frans Janssen nieuwe commerciële man bij PSV, maar zal FC Eindhoven niet vergeten

EINDHOVEN - Het is nog te vroeg om ook maar iets van zijn plannen prijs te geven, maar Frans Janssen wil best verklappen dat er mogelijkheden liggen voor hem en voor PSV. De Eindhovenaar begint er op 1 december als commercieel directeur. Dit betekent wel dat hij binnen een jaar al afzwaait als voorzitter bij buurman FC Eindhoven.

Toch heeft Janssen niet het idee dat hij de blauw-witten met de gebakken peren laat zitten. Te meer daar het in de leiding van de club aan de Aalsterweg de laatste jaren een duiventil is door een komen en gaan van managers en voorzitters.



Ronald Onink opvolger

Janssen: “Er is al een opvolger voor mij gevonden: Ronald Onink. Hij gaat in ieder geval tijdelijk mijn functie overnemen. Een fantastisch mens, een teamspeler, die weet wat er speelt binnen en zelfs al aan de slag is gegaan. Ik weet ook dat er wat gaat veranderen, maar de club zal zelf hierover naar buiten komen.”



Hij zal het met interesse blijven volgen. Uit het oog, uit het hart? Dacht het niet. “Ik zal er geregeld op bezoek gaan om een kopje koffie te drinken of om er een wedstrijd te bekijken.”



‘Andere groottte’

Bij PSV heeft Janssen al jaren een seizoenkaart, maar die heeft hij door zijn benoeming tot commercieel directeur niet meer nodig. “Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik in Eindhoven twee geliefde clubs heb. Maar toen PSV me benaderde, zag ik dat als een logische stap. Ik ben er heel blij mee en trots dat ik deze baan heb gekregen. Of ik bij FC Eindhoven minder met verstand en meer met mijn hart als voorzitter heb gewerkt, nee hoor, dat verschil zie ik echt niet zo. Het is natuurlijk wel zo dat PSV een club van een andere grootte is.”



'Internationale ervaring'

“Ik moet me nog inlezen, maar PSV is een club met heel veel mogelijkheden. Ik hoop een steentje te kunnen bijdragen bij het benutten van die kansen. Ik heb de nodige internationale ervaring en daar hoop ik ook op dit gebied gebruik van te kunnen maken”, vertelt Janssen, die nog niet op details kan ingaan. Maar laat duidelijk zijn dat de Eindhovenaar niet alleen als supporter, maar ook als directielid van PSV van zich zal laten horen.