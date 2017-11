Raadsleden Tilburg: 'Vrouwen moeten prinses carnaval kunnen worden'

TILBURG - Het carnaval in Tilburg is een mannenbolwerk en daar moet verandering in komen. Dat vinden drie vrouwen uit de gemeenteraad van Tilburg. Nathalie Nijs van GroenLinks, Sedi van Loon van D66 en Bea Mieris van de PvdA hebben een brief geschreven om een debat te starten over de rol van vrouwen in het Tilburgse carnaval.

Volgens de drie raadsleden maken de statuten van de Tilburgse Carnavalsstichting het onmogelijk voor vrouwen om prinses carnaval te worden of om plaats te nemen in de raad van elf.



'Ouderwets en uit de tijd'

In de brief schrijven de raadsleden dat het dit jaar precies honderd jaar geleden is dat het passief vrouwenkiesrecht werd ingevoerd. "Een recht dat we te danken hebben aan onze oma's, die voor onze rechten en vrijheden hebben gestreden. Voor hen schrijven we deze brief, evenals voor onze moeders, zusters en dochters."



In Brabant zijn al meerdere prinsessen carnaval aan de macht geweest, maar dus nog niet in Tilburg. "We hebben ons vaak verwonderd over het feit dat er bij de sleuteloverdracht alleen maar mannen binnenkomen", zegt Nathalie Nijs van GroenLinks. "We geven als gemeenschap er ook geld aan uit." Tijd voor het carnavalsfeest om een 100-jarige achterstand in te halen, schrijven de raadsleden in de brief. "Het is ouderwets en uit de tijd."



Biertje met de carnavalstichting

De drie raadsleden nodigen de carnavalsstichtingen uit voor een gesprek over de rol van vrouwen in het carnavalsfeest. "We willen graag een biertje met ze drinken", zegt Nijs, die overigens zelf geen prinses hoeft te worden. "Ik ga altijd als clown, maar ik vraag het voor mijn dochter. Ze is nu tien, ik zou graag willen dat zij prinses zou kunnen worden."