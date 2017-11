Medewerkers Thebe willen helpende handen terug: 'De nood is hoog'

BREDA - Medewerkers van de Brabantse zorginstelling Thebe houden het niet langer vol. Door personeelstekort is de werkdruk te hoog. "Op het moment dat je één bewoner aan het helpen bent, zitten er acht alleen", vertelt verpleegkundige Jeanne van Kasteren woensdag aan Omroep Brabant.

"De nood is hoog. We hebben al zolang te weinig personeel dat het werk extra zwaar is geworden", aldus Van Kasteren. "Ook nieuwe medewerkers laten weten de werkdruk niet te trekken."



Misstanden

Het chronisch personeelstekort leidt tot allerlei misstanden. "Er zijn meer valpartijen, bewoners voelen zich eenzaam en het komt voor dat ze dagen in hun eigen ontlasting liggen omdat bedden niet worden verschoond", schetst collega-verpleegkundige Marjan Abrahams.



Medewerkers zouden vaak weken achter elkaar zes dagen moeten werken omdat er niet genoeg mensen zijn. Naast de roosterproblemen zouden overuren niet of onvoldoende uitbetaald worden. "Stagiairs in de verpleegkunde kiezen liever voor een baan in het ziekenhuis. Daar hebben ze meer uitdaging", aldus Van Kasteren



'Helpende moet terug'

Het verplegend personeel wil graag dat de 'helpende' terugkomen. Medewerkers die de boterhammen smeren en steunkousen bij de bewoners aantrekken. "Die zijn beschikbaar en kunnen we gewoon bellen hoor, want er zijn er de afgelopen tijd een hoop ontslagen", zegt Abrahams.



Medewerkers van de zorgorganisatie hebben afgelopen zomer 305 misstanden aangekaart bij de directie. Van Kasteren: "Maar daar wordt niets mee gedaan. De baas herkent zich er niet in We kijken wel, zeggen ze dan." Daarom maken de medewerkers van Thebe woensdag een zwartboek openbaar.