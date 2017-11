Na ruim drie jaar horen verdachten van de gewelddadige overval op Mien Graveland in Helmond hun straf

DEN BOSCH - Drie jaar hebben de kinderen van Mien Graveland uit Helmond er op moeten wachten, maar woensdagmiddag horen ze welke straf de mannen krijgen die hun 86-jarige moeder overvielen en om het leven brachten.

Justitie eiste vorige maand tegen de drie hoofdverdachten celstraffen van 22, 18 en 12 jaar.



Zwaar toegetakeld

Mien Graveland werd op 29 augustus 2014 in haar huis overvallen en zwaar toegetakeld. Rizwan V. en Henk van D. gingen volgens justitie die dag naar het huis in Helmond-Oost om er in te breken. Jacky W. stond op de uitkijk. Mien bleek thuis te zijn en toen werd de inbraak een overval, een extreem gewelddadige overval.



Tijdens de zitting in oktober werden foto’s vertoond van het slachtoffer. Ze had verwondingen over haar hele lichaam. Haar kunstgebit was in stukken gebroken, haar neusprothese was losgeraakt. De zoon van Mien vond zijn moeder badend in het bloed. Ze leefde nog en kon nog zeggen dat er twee mannen in huis waren geweest. Eén had er zich voorgedaan als medewerker van een electriciteitsmaatschappij. Het slachtoffer werd overgebracht naar een ziekenhuis waar ze enkele uren later overleed.



Geldnood

Rizwan V. uit Schiedam hoorde 22 jaar cel tegen zich eisen. Hij zat in geldnood en maakte samen met Henk en Jacky, die op een woonwagenkamp in Nuenen wonen, het plan om te gaan inbreken bij de 83-jarige Helmondse. Rizwan zou de vrouw hebben geschopt of geslagen. Henk zou volgens justitie mee het huis in zijn gegaan en onder meer geholpen hebben om de toegetakelde vrouw vast te binden aan een tafelpoot. Tegen hem eiste justitie 18 jaar. Jacky zat in zijn auto op de uitkijk. Hij hoorde 12 jaar tegen zich eisen.



De twee woonwagenbewoners hadden van een Helmonds homostel gehoord dat Mien Graveland veel geld in huis zou hebben. Het stel is daarom als tipgevers medeverantwoordelijk, vindt justitie. Tegen hen werd een en anderhalf jaar cel geëist. Overignes was er helemaal geen geld in huis. De mannen maakte alleen een kistje met wat sieraden buit.



Vingerafdruk op de meterkast

Het duurde drie jaar voor er een rechtszaak kwam. Lange tijd zat het onderzoek in de gruwelijke zaak muurvast. Er was wel een vingerafdruk van een onbekende op de deur van de meterkast gevonden en een DNA-spoor bij het lichaam van Mien, maar in de databanken van de politie werd geen match gevonden.



LEES OOK: Onderzoek naar gewelddadige dood Mien Graveland vergt ruim 2,5 jaar speurwerk



Totdat Rizwan V. in 2016 werd aangehouden in een andere zaak en zijn vingerafdruk werd afgenomen. Rizwan werd aangehouden en hij bekende. Rechercheonderzoek bracht daarna de twee Nuenense woonwagenbewoners en het Helmondse stel in beeld.



De officier van justitie wilde hoge straffen omdat de verdachten op een beestachtige manier te werk zijn gegaan. Rizwan V. uit Schiedam barstte direct na de eis in huilen uit. Hij verklaarde eerder dat hij Graveland alleen maar had geduwd en dat het nooit de bedoeling was geweest dat ze zou overlijden.



De officier van justitie benadrukte echter dat de verwondingen uitwijzen dat er meer is gebeurd dan alleen een duw. Ook de anderen verdachten probeerden de rechter ervan te overrtuigen dat hun rol kleiner is dat justitie zegt.



Onmenselijke daad

Dochter Corrie noemde tijdens de rechtszaak de overval een onmenselijke daad. “Zoiets doe je een dier nog niet aan. Het bloed van onze moeder kleeft aan jullie handen.” De familie vindt het moeilijk te verkroppen dat het leven van de verdachten verder ging en dat zij kinderen hebben gekregen, terwijl zij nu de dochter van een vermoorde vrouw is.



De rechter doet woensdagmiddag om één uur uitspraak.