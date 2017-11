AED's soms achter slot en grendel, ook in ons provinciehuis

DEN BOSCH - Brabant mag dan wel de meeste AED's hebben - apparaten waarmee je mensen na een hartstilstand kunt reanimeren - dat wil niet zeggen dat ze allemaal even goed bereikbaar zijn. In de praktijk blijkt dat sommige AED-kasten binnen hangen in gebouwen die na kantoortijden op slot zijn. Hulpverleners die iemand met hartfalen willen redden, staan dan letterlijk met lege handen. Ook in het provinciehuis hangt een AED-kast, die alleen op beperkte tijden toegankelijk is. Reden voor de Statenfractie van het CDA vragen te stellen aan de Provincie.

"In het provinciehuis hangt de kast met defribrillator bij de ingang in de hal", vertelt Ronald van Vugt van het CDA. "In het weekend en op doordeweekse avonden, behalve op maandag, is het provinciehuis gesloten en is de hal dicht. Het is wel eens voorgekomen dat hulpverleners die in de buurt wonen, worden opgepiept, omdat iemand een hartstilstand heeft gekregen, en dat zij dan voor een gesloten deur staan. Dat is niet alleen behoorlijk frustrerend, het kan ook levens kosten."



Vandalismeproof

Of de ontoegankelijkheid van de AED-kast daadwerkelijk wel eens tot een fatale afloop heeft geleid, weet Van Vugt niet. Maar hij vindt wel dat het anders moet. "AED-kasten hangen binnen, omdat gevreesd wordt dat ze worden vernield. Maar er zijn tegenwoordig speciale buitenkasten die vandalismeproof zijn, en die zijn wel 24 uur per dag toegankelijk."



'AED-kast verplaatsen'

Het CDA pleit voor een inventarisatie bij alle Brabantse gemeenten. "Alle AED's moeten gewoon gebruikt kunnen worden als het nodig is. En wij als provincie moeten het goede voorbeeld stellen, door de kast te verplaatsen."



Van Vugt verwacht binnen vier tot zes weken antwoord te krijgen op de schriftelijke vragen. "Binnenkort is de behandeling van de begroting door Gedeputeerde Staten. Het zou mooi zijn als de toegankelijk van de AED-kasten dan meteen wordt meegenomen."