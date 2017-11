Jongen (17) mishandelt agente en bedreigt hulpverlener met de dood

BREDA - In Breda is een jongen opgepakt voor het bedreigen van een hulpverlener met de dood. Toen de politie hem in wilden rekenen, ontstond ook nog een worsteling met agenten.

Daarbij schopte de verdachte hard tegen het been van een agente.

Ineens agressief

De jongen had dinsdag een gesprek met een hulpverlener, maar dat liep uit de hand. Hij werd ineens agressief en de hulpverlener werd meerdere keren met de dood bedreigd.

Zowel de agente als de hulpverlener hebben aangifte tegen de jongen gedaan. De tiener zit vast voor onderzoek.