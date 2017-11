Ernstig ongeluk zebrapad in Breda: tips over beschadigde auto's onderzocht

BREDA - In het onderzoek naar het ongeluk op de Nieuwe Prinsenkade in Breda trekt de politie meerdere tips na over beschadigde auto's. Bij het ongeluk in de nacht van zaterdag op zondag raakte een 34-jarige man ernstig gewond. De automobilist reed na de aanrijding door. De politie is met man en macht op zoek naar de dader.

Volgens politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk zijn er de afgelopen dagen drie à vier aanwijzingen binnengekomen over zwarte auto's met recente schade aan bijvoorbeeld de motorkap. "De recherche is de tips aan het uitzoeken. Samen met de informatie van getuigen wordt een compleet beeld geschetst", aldus de woordvoerder.



Opsporingsprogramma's

Om de dader te achterhalen, worden de opsporingsprogramma's Bureau Brabant en Opsporing Verzocht nog niet ingezet. Van Hooijdonk: "We hebben op dit moment nog voldoende aanknopingspunten om de zaak zo op te lossen."



Het slachtoffer ligt nog in zorgwekkende toestand in het ziekenhuis.



