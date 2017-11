'Het gaat mij aan het hart', echtgenote maakt zich zorgen over de verzorging van haar man bij Thebe

HILVARENBEEK - Diep triest. Zo omschrijft Ine Kerkhofs de manier waarop medewerkers van Thebe hun werk moeten doen. Haar man verblijft in woonzorgcentrum De Clossenborch in Hilvarenbeek. Ze maakt zich zorgen over zijn welzijn. "Ik zie hoe groot de ellende daar is. Er moet wat veranderen. Vandaag nog!"

Kerkhofs verzorgde haar echtgenoot met veel liefde acht jaar thuis. Toen de gezondheid van haar man achteruit ging, verhuisde hij naar het woonzorgcentrum. "Het gaat mij aan het hart dat hij nu verblijft in een 'beschermd wonen' omgeving, waar de enige berscherming is dat de deur op slot is", vertelt de Bredase.



Ze legt uit dat er vaak niemand is om een bewoner van de wc te halen. Of dat bewoners lang alleen worden gelaten. "Als iemand vervuild is, gewassen moet worden en schone kleren aan moet, kost dat de verpleging een halfuur."



Mantelzorger

Dagelijks bezoekt Kerkhofs haar man in het woonzorgcentrum om naar eigen zeggen 'de puntjes op de 'i' te zetten'. "Ik waardeer de werkwijze van het personeel heel erg, maar vaak is het nodig om in de rol van mantelzorger extra zorg te bieden."



Kerkhofs benadrukt dat er snel meer personeel moet komen en dat het werk aantrekkelijk wordt gemaakt. "Ik hoop van harte dat de werkdruk voor de Thebe-medewerkers lager wordt. Dat komt iedereen ten goede."



Zwartboek

Woensdagochtend hielden medewerkers van Thebe een protesttocht naar het hoofdkantoor van de zorginstelling in Breda. De medewekers hadden een zwartboek opgesteld met meer dan driehonderd misstanden.



