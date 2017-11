Voor Harrie Lavreysen was EK moment om ervaring op te doen: 'Nog niet veel gereden'

LUYKSGESTEL - Na een individuele zilveren medaille op het WK in april ging Harrie Lavreysen uit Luyksgestel met ambities naar het EK. Hij keerde vorige week terug met één medaille, brons op het onderdeel teamsprint. Lavreysen is teleurgesteld, maar met het oog op de toekomst tegelijkertijd ook tevreden.

"Het is lastig, op zich ben ik tevreden", kijkt Lavreysen terug op het EK. Tegelijkertijd is er onvrede, omdat hij individueel geen medaille wist te pakken. "Ik baal vooral dat ik gevallen ben, ik had ook graag nog een finale gereden."





Dat Lavreysen mee doet om de prijzen in het baanwielrennen had hij een paar jaar geleden niet kunnen denken. "Ik heb 2,5 jaar geleden pas de overstap gemaakt van BMX naar de baan. Dat heb ik gedaan vanwege mijn schouders. Ik had er altijd last van, ben vier keer geopereerd. Ik hoefde niets te doen en de schouder schoot al uit de komt."De wielrenner uit Luyksgestel is nog altijd bezig om zich aan te passen aan het baanwielrennen. "Qua kracht gaat het goed, maar qua tactisch plaatje lig ik nog ver achter. Bij BMX wil je altijd voorop liggen om te winnen, dat is op de baan niet zo. Je moet tactisch rijden. Doe je dat niet, win je niet."Lavreysen ziet het afgelopen EK als leermoment voor de toekomst. "Ik heb nog niet veel wedstrijden gereden. Dit was weer een mooie ervaring. Zo zie ik het ook echt, een moment om ervaring op te doen." Komend weekend komt de twintigjarige renner in actie tijdens de wereldbekerwedstrijden in het Poolse Pruszków. "Ook om ervaring op te doen."Die ervaring moet zich uiteindelijk uitbetalen in mooie prestaties en medailles op grote toernooien. "Het WK is in 2018 in Apeldoorn, dat is mooi natuurlijk. En uiteindelijk wil ik ook op de Olympische Spelen rijden en presteren." Een olympische gouden medaille is een droom. "Ja, dat zou prachtig zijn. Maar dat is nog heel ver weg, eerst komen er mooie andere wedstrijden en toernooien."