Nieuw radiostation Radio4Brainport voor expats en buitenlanders in Eindhoven

EINDHOVEN - De uitzendingen zijn nog in een begin stadium maar Radio4Brainport dat zich richt op tienduizenden expats en buitenlanders in Eindhoven is in de lucht. Heel ouderwets, op de middengolf 747 AM en eigentijds via een internetstream.

"Wij willen mensen helpen om zich te binden aan de regio en hun weg hier te vinden", zegt Jean Paul Linnartz van Radio4Brainport. De zender heeft Engelstalige programma's. Sinds een week is het nieuwe radiostation ook op de middengolf te horen. Op 747 khz AM. Nu nog tijdelijk vanuit Aalst. Er wordt nog gezocht naar een goede plek voor een grote antenne, die voor een middengolfzender nodig is.



Geen studio

Een studio heeft het nieuwe radiostation niet. De medewerkers maken hun programma's thuis en leveren die aan vanuit de cloud. De tijd van met je platenkoffertje op de bagagedrager naar de studio fietsen is volgens Linnartz voorbij."Een studio is niet nodig".



De nieuwe zender laat ook reportages horen. "Hoewel de medewerkers radio als hobby hebben willen wij wel kwalitaief goede radio maken",zegt Jean Paul.

Reacties zijn er tot nu toe weinig.



Buizenradio

Wel was er een oud Philips medewerker die blij was dat er weer iets te horen was op zijn oude buizenradio met middengolf. Radio4Brainport zoekt nog medewerkers.