Hoe gezond, veilig, rijk of eenzaam is jouw buurt? De Brabantscan weet alles

EINDHOVEN - Hoeveel mensen in mijn buurt voelen zich eenzaam? Hoeveel ergeren zich aan geluidsoverlast? En hoe zit het met de veiligheid in de buurt? Voortaan is deze informatie in allerlei overzichten en grafieken zien op de site Brabantscan.nl van de GGD.

De Brabantscan toont de meest recente cijfers op twaalf terreinen, zoals gezondheid, leefstijl, veiligheid en werk en inkomen. De cijfers zijn te vergelijken met andere gemeenten, regio’s of heel Brabant.



Scooterergernis

Zo is bijvoorbeeld te zien dat mensen in West-Brabant zich eerder ergeren aan scooters dan inwoners van het zuidoosten van de provincie. In het westen is dit tien procent, terwijl in Brabant-Zuidoost slechts één procent aangeeft het irritant te vinden.



In het midden en noordoosten van de provincie maken mensen zich meer zorgen over veehouderijen met geiten dan de rest van Brabant. Veertien procent tegenover zeven procent in West-Brabant. In Zuidoost-Brabant is het elf procent.



Behoeften in kaart

De Brabantscan moet het voor gemeenten, de provincie en andere organisaties makkelijker maken om het aanbod van activiteiten aan te laten sluiten bij de huidige behoeften in wijken en buurten. Ook kan het interessant zijn voor inwoners en ondernemers die iets willen organiseren in hun wijk of dorp.



De site is een initiatief van de GGD West-Brabant, GGD Hart voor Brabant en GGD Brabant-Zuidoost.