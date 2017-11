Duo vrijgesproken bij fatale overval Mien Graveland, zoon teleurgesteld: 'Ze komen ermee weg'

HELMOND - De zoon van Mien Graveland uit Helmond is teleurgesteld dat twee verdachten in de zaak van de gewelddadige overval op zijn moeder zijn vrijgesproken. Hij hoopt dat justitie in hoger beroep gaat en dat het tweetal alsnog straf krijgt. Dit liet Garbrecht Graveland woensdag na afloop van de rechtszaak weten.

Zijn moeder werd in 2014 overvallen in haar eigen huis. Mien Graveland werd zo ernstig mishandeld dat ze later in het ziekenhuis aan haar verwondingen overleed. De daders waren op geld uit. De 86-jarige vrouw had wel eens laten vallen dat ze een flinke erfenis had.



Twee mannen uit Helmond wisten dit en zouden het aan drie anderen hebben laten weten. Ze werden door justitie gezien als de tipgevers in de zaak. Volgens de rechtbank is alleen niet bewezen dat het stel het bewust deed en daarom werden de mannen vrijgesproken.



'Komen er mee weg'

“Het ergste is dat de twee waar het allemaal mee begonnen is er mee weg komen”, zegt Garbrecht Graveland. “Ik heb goede hoop dat justitie in hoger beroep zal gaan.”



Hij kan zich wel vinden in de straf die de hoofdverdachte heeft gekregen. Rizwan V. gaat vijftien jaar de cel in voor gekwalificeerde doodslag. Dit is lager dan de 22 jaar die werd geëist, maar hier hield de familie rekening mee.



Gekwalificeerde doodslag

V. heeft de bewoonster gedood om een ander misdrijf, namelijk inbraak, te verdoezelen. In zo’n geval wordt er geen doodslag, maar gekwalificeerde doodslag opgelegd.



De twee andere daders, Henk van D. en Jacky W., kregen acht en zes jaar cel voor diefstal met geweld en het hulpeloos achterlaten van het slachtoffer. Garbrecht Graveland vindt dit aan de lage kant.