Prinses carnaval ligt nog heel gevoelig bij verenigingen: 'Ik zie dat niet gauw gebeuren'

EINDHOVEN - Is het niet de hoogste tijd dat ook vrouwen prins carnaval kunnen worden? Drie raadsleden in Tilburg vinden van wel. In een open brief schrijven ze over het 'mannenbolwerk' in Kruikenstad. Maar een prinses carnaval ligt heel gevoelig in de meeste Brabantse steden, blijkt uit een rondgang van Omroep Brabant. Toch lijken heel langzaam scheurtjes in deze traditie te komen.

In Den Bosch is een vrouwelijke prins carnaval voorlopig geen optie, denkt Rinske van Kasteren van de Oeteldonksche Club van 1882. “Het is nog nooit gebeurd en het lijkt me ook niet dat het snel gaat gebeuren.” Toch sluit ze niet uit dat dit in de toekomst gaat veranderen. “Er is wel discussie over. Er zitten nu ook vier vrouwen in het bestuur.” En in Eindhoven is het beeld niet anders: nog nooit had Lampengat een prinses.



Prinses Eenmalia

Bij Prinsenclub de Hopplukkers in Schijndel staat zwart op wit in de statuten dat de prins een man moet zijn. Toch was er in 2013 prinses Eenmalia. “Dat groeide als een ludiek eenmalig idee, omdat het het 55-jarige bestaan was van de vereniging”, zegt Harrie van Herpen, een van de bestuursleden.



Maar het is maar de vraag of dat ludieke idee eenmalig blijft. “Er is veel discussie over gevoerd, maar toen we eenmaal een prinses hadden, waren de meeste inwoners heel positief”, zegt Van Herpen. Hij sluit daarom niet uit dat Schijndel over vijf of tien jaar een vrouwelijke prins kent. “Persoonlijk ben ik voor.”



Traditie: prins is man

Maar waarom dan niet al volgend jaar? “Het is traditie dat de prins een man is. Het gaat al heel lang zo. Dat verander je niet zomaar” En er waren in 2013 ook wel wat praktische probleempjes, zegt Van Herpen. “Normaal gaat de adjudant met de prins mee naar de wc, dat is met een vrouw wat lastiger.” Maar dit probleem is overkomelijk, geeft van Herpen toe.



Draagvlak in Tilburg

Ook in Tilburg houden ze vast aan tradities en statuten. Het feest wordt daar met mannen aan het roer al zo’n 55 jaar op dezelfde manier gevierd. "We zijn niet tegen veranderingen. Maar alleen als er genoeg draagvlak voor is’’, zegt Freek Verhaaf van de Carnavalsstichting Tilburg. Hij heeft de brief met belangstelling gelezen. Verhaaf zegt het goed te vinden dat de discussie over de rol van vrouwen bij het carnavalsfeest gevoerd wordt. “Al zal het op korte termijn weinig uitmaken. Maar, wij gaan gráág met de briefschrijfsters om tafel.’’



In Breda houden ze ook stevig vast aan gewoontes. Frans van den Broek van de Stichting Bredase Carnaval Viering (BCV): “De inwoners zijn hier conservatief. Een prinses carnaval in Breda of in de Raad van Elf? Ik zie dat niet gauw gebeuren. Mogelijk in de wat verdere toekomst. Voorlopig houden de mannen in Kielegat de broek aan.’’

Narreke Malou

Alleen uit Roosendaal komt een overtuigd ander geluid. Daar zit al enkele jaren een vrouwelijke nar, narreke Malou. "En die wordt hier op handen gedragen’’, zegt Cor Verbogt van de Stichting Carnaval Roosendaal hoorbaar trots. Ook in de Boerenraad zitten vrouwen. Vorig jaar nog drie, komend carnaval acht.



"We hebben op een gegeven moment zelf het initiatief genomen om eens met vrouwen te praten en te vragen wat ze willen.’’ Die willen meedoen, bleek toen. "Bij ons gaat het om kwaliteit. Wie is het meest geschikt voor een bepaalde functie? En dus kan het zomaar dat op de Elfde van de Elfde bekend wordt dat er in Roosendaal een vrouw de scepter zal zwaaien? "Wie weet’’, zegt Verbogt geheimzinnig.