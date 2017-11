Onrust door komst Flexbus: 'Een rit gaat van 60 cent naar 3 euro, hoe moet ik dat betalen?'

HELMOND - Vaste gebruikers van de stadsbus in Helmond maken zich grote zorgen over het verdwijnen van vier lijnen in de stad. Busbedrijf Hermes vervangt half december de lijnen 52, 53 en 54 in Helmond-Oost door kleinere flexibele bussen. Passagiers moeten zich daarvoor per rit eerst telefonisch aanmelden. Lijn 51 wordt alleen in de weekenden vervangen door de zogenoemde Bravo Flex.

"Spontaan afspreken in de stad is er voor mij straks niet meer bij," zegt Ingrid Bakker. De Helmondse heeft een aangeboren bindweefselaandoening en mag daarom niet meer autorijden. "De meeste van mijn afspraken zijn medisch. Die lopen vaak uit, dus ik kan de terugweg nooit van tevoren vastleggen. Als ik dan eerst nog moet bellen voor een busafspraak kan het zijn dat ik weer een uur langer moet wachten en bijna een dag kwijt ben aan een enkele afspraak."





Ze maakt zich grote zorgen, ook omdat de ritprijs fors omhoog gaat. "Ik betaal nu 60 cent per rit, dat gaat met de flexbus omhoog naar drie euro per rit. Op weekbasis komt dat voor mij uit op 24 euro, waar moet ik dat van betalen?", vraagt ze zich verbijsterd af.Hermes zegt in een reactie dat de Bravo Flex een uiterste middel is om onrendabele lijnen overeind te houden. "Als we dit niet zouden invoeren, zouden de vier lijnen in Helmond helemaal verdwijnen", laat directeur Juul van Hout weten. "Ik heb hier bijvoorbeeld de cijfers van lijn 53. Daar maakten in januari van dit jaar welgeteld 38 passagiers gebruik van."Paula Janssen bestrijdt dat de bussen nagenoeg leeg rondrijden. "Ik ga iedere ochtend al vroeg met lijn 54 naar het station om daar de trein te nemen naar mijn werk in Eindhoven. Die bus zit regelmatig stampvol." Voor haar speelt er dus een andere zorg, namelijk de angst dat ze straks regelmatig haar trein niet meer zal halen." Die kleinere Flexbussen zitten nogal eens vol en dan moet je wachten op de volgende, maar dan ben ik te laat op het station."Inmiddels is er op internet een petitie gestart om het openbaar vervoer in de wijken Rijpelberg en Brouwhuis overeind te houden met buurtbusjes. De petitie is tot nu toe 60 keer ondertekend.