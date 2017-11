Schip raakt kabel van brug bij Son, brug kon niet meer dicht

SON EN BREUGEL - Een binnenvaartschip heeft woensdagmiddag een kabel van de Houtense Brug in Son en Breugel geraakt. De brug kon daardoor niet meer dicht. De brug wordt veel gebruikt door scholieren die met de fiets vanuit Eindhoven komen.

Het ongelukje gebeurde volgens ooggetuigen rond half vier. Het schip lag een ruim uur stil onder de brug, maar heeft geen schade.



Volgens Rijkswaterstaat is het schip met de zijkant aangevaren tegen de houten balken die voor de brug liggen. Daardoor is ook een elektrische kabel geraakt, die onder de brug loopt. Omdat die kabel kapot was, kon de brug niet meer bediend worden.Een monteur van Rijkswaterstaat heeft de kabel gerepareerd. Rond 16.20 uur kon de brug weer dicht en mocht het binnenvaartschip weer vertrekken. Scholieren en buurtbewoners moesten in de tussentijd een kilometer omfietsen.