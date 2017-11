Mathieu van der Poel wint spannende Koppenbergcross: 'Nooit zo diep gegaan'

OUDENAARDE - Mathieu van der Poel heeft woensdagmiddag zijn twaalfde zege van het seizoen geboekt, voor het eerst in zijn carrière won hij de Koppenbergcross. Hij liet Toon Aerts en Lars van der Haar in de laatste ronde achter zich.

Van der Poel probeerde het in de eerste ronde al eens, maar toen wist hij de concurrentie niet voor te blijven. Nadat Lars van der Haar een tijd alleen op kop reed, vormde Van der Poel lange tijd samen met Van der Haar en de Belg Toon Aerts een kopgroep.



In de slotronde liet Van der Poel de twee ploeggenoten met een machtige versnelling achter zich. In korte tijd snelde hij weg bij de concurrenten. Uiteindelijk kwam hij twaalf seconden voor Europees kampioen Aerts over de finish, Van der Haar volgde nog eens twaalf tellen.



Van der Poel, die twaalf van de veertien wedstrijden waar hij aan de start verscheen op zijn naam schreef, liet zich kort na de finish op de grond vallen. Na een mooie, maar ook zware strijd, was hij compleet gebroken.





"Ik heb er heel diep voor moeten gaan", zei Van der Poel na afloop tegenover Sporza. "Ik kan me niet herinneren dat ik ooit zo diep ben gegaan om een cross te winnen." Komend weekend staat het EK op de agenda, Van der Poel denkt niet dat deze wedstrijd invloed heeft op zijn kansen daar. "Ik kan goed herstellen, het is alleen maar goed voor de conditie denk ik."Bij de vrouwen speelde Maud Kaptheijns geen rol van betekenis. De renster uit Westerhoven is bezig aan een sterk seizoen, maar deed woensdag niet mee om de ereprijzen. Kaptheijns eindigde als achtste.De Britse Helen Wyman won de Koppenbergcross. In Oudenaarde hield ze de Amerikaanse Katie Compton en de Belgische Jolien Verschueren achter zich.