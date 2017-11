Familie Mien Graveland schrijft dankbrief: 'Deze mensen hebben ons verdriet gehoord'

DEN BOSCH - De familie van Mien Graveland (86) die in 2014 ernstig werd mishandeld waarna ze overleed, willen iedereen bedanken die aan de zaak hebben gewerkt. De nabestaanden doen dat in een dankbrief die ze hebben verspreid. 'Deze club mensen hebben ons verdriet, onze onmacht, onze wanhoop, onze angst gevoeld en gehoord. Dat doet veel voor ons…', schrijft de familie.

Vandaag werden drie daders veroordeeld tot 15, 8 en 6 jaar celstraf. Twee andere verdachten werden vrijgesproken.



Mien Graveland werd op 29 augustus 2014 in haar huis overvallen en zwaar toegetakeld. Twee verdachten gingen volgens justitie die dag naar het huis in Helmond-Oost om er in te breken. Een ander stond op de uitkijkt. Mien bleek thuis te zijn en toen ontaardde de inbraak in een extreem gewelddadige overval.



Geen voldoening

De dankbrief schreven de nabestaanden voor de veroordeling van de verdachten. 'De uitspraak gaat ons geen voldoening geven', schrijft de familie. 'Het verlies van onze moeder en oma krijgt geen plekje.'



Dat de nabestaanden spreekrecht kreeg tijdens de rechtszaak, deed ze goed. 'Alleen blijft het wrang dat de verdachten het laatste woord krijgen en niet de nabestaanden.'



