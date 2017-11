Geen apart urinoir voor azijnpissers, maar wel voor bier-, wijn- en frisdrankdrinkers

VUGHT - In je broek piesen van het lachen is zonde bij deze urinoirs. Als ze er op deze manier werk van hebben gemaakt, moet je ze ook vooral gebruiken natuurlijk. Theater de Speeldoos in Vught is namelijk heel milieubewust en wil daarom jouw urine al bij de bron scheiden.

Bij binnenkomst moeten toiletbezoekers even nagaan wat ze ook alweer gedronken hebben. Koffie- en theedrinkers moeten naar links, frisdrankliefhebbers helemaal naar rechts en mensen die bier en wijn hebben genuttigd, komen bij de middelste twee uit.



Flinke knipoog

Uiteraard zijn de pisbakken met een flinke knipoog bedoeld. “We krijgen er zeker veel reacties op”, vertelt manager Freddy Heiderich. Hij zag iets soortgelijks in Duitsland en besloot het bij het theater na te maken en uit te breiden. “Daar stond er alleen bier en wijn boven. Ik heb er nog de extra tekst boven gezet en iets voor de andere twee toiletten bedacht.”



“Veel mensen komen lachend naar boven. We hebben ook artiesten die erover horen en speciaal even een kijkje gaan nemen bij de toiletten. Foto’s ervan belanden vaak op Facebook”, zegt hij. Ook worden er wel eens rijen gevormd bij de pisbakken. “Met carnaval wordt er met name bier gedronken en dan gaan ze daar echt met z’n vijven of zessen bij staan. Erg grappig.”



Kiekje op Dumpert

De urinoirs zijn overigens al vier jaar in het theater te vinden. Maar een foto van de pisbakken doet het nu erg goed op Dumpert. Het kiekje is woensdag eind van de middag al bijna 170.000 keer bekeken.