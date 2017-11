Een vrouwelijke Hoogheid in het Krabbegat? Helaas, pindakaas

BERGEN OP ZOOM - Wat te denken van een carnavalsprinses in Bergen op Zoom? Nu er in Tilburg stemmen opgaan om tijdens carnaval de prins te vervangen door een prinses, peilden wij de meningen over een vrouwelijke hoogheid in het Krabbegat.

"Ik denk dat het wel speciaal is wanneer het een vrouw is", klinkt het uit de mond van een scholiere. "In Bergen op Zoom een prinses op de troon? Dat gaat hem nooit worden", aldus een oudere vrouw die de Grote Markt over snelt.



Geschiedenis

Het Krabbegat kent een lange traditie van 'vastenavend'. De prins staat tijdens carnaval aan het hoofd van de Krabben. Voor een moeder die net de supermarkt uit komt lopen, speelt sekse van de hoogheid geen rol: "Wat mij betreft mag het ook een vrouw zijn. Er zijn overal vrouwen nodig. In het het kabinet en op andere plekken".



"Nee, mannen zijn veel stoerder", vindt een oudere dame. "In Mastepinnelaand (Wouwse Plantage) hebben we jarenlang een carnavalsprinses gehad. In het begin hadden mensen de nodige vraagtekens. Maar uiteindelijk heeft ze het negen jaar vol gehouden en iedereen vond het geweldig", legt een fietster afkomstig uit het buurdorp uit.



Waar een wil is...

De hoogheid in Bergen op Zoom wordt gekozen door de leden van de 'boerenploeg'. Dat is van oudsher een mannengezelschap en dus lijkt een carnavalsprinses nog heel ver weg. In onvervalst Bergs weigert een inwoonster van het Krabbegat zich hierbij zomaar neer te leggen: "Als er een geschikte kandidaat is, zeg dan nooit nooit!"