Gewonde en ravage na verkeersongeval in Valkenswaard

VALKENSWAARD - Bij een ongeval in Valkenswaard is woensdagmiddag een automobiliste gewond geraakt en een behoorlijke ravage ontstaan. De automobiliste botste rond vier uur op de Nieuwe Waalreseweg met een harde klap achterop een andere auto.

De bestuurder van de voorste auto kwam er zonder schrammen vanaf, maar de vrouw belandde met haar auto in de sloot en raakte hierbij gewond. Ze is even later met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.



Ravage

Door het ongeval ontstond een behoorlijke ravage. Een wiel en nog andere onderdelen van de auto lagen verspreid over de weg.