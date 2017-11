'Thuisbezorgd pakt onze winst af', dönerzaak en pizzeria nemen geen online-bestellingen aan

TILBURG - Als je als Tilburger woensdagavond trek hebt in een broodje döner of pizza, hoef je niet te gaan bestellen bij Thuisbezorgd.nl. De Tilburgse ondernemers zijn de dienst zo beu dat ze geen online-bestellingen aannemen.

Een groep van zo’n 40 ondernemers heeft het helemaal gehad met de grootste speler op de Nederlandse markt. “Wat een paar jaar geleden begon met vijf procent commissie is nu twaalf procent. En per 1 januari gaan ze daar dertien procent van maken. Daar zijn wij het totaal niet mee eens”, foetert Yasar Uguz van ALP Döner die de actie coördineert. “Thuisbezorgd pakt onze winst af. Er blijft bijna niks over voor de ondernemer.”



Clausule

Thuisbezorgd ligt al langer onder vuur, onder meer uit de hoek van Horeca Nederland. Niet alleen hebben ondernemers het gevoel dat ze worden geconfronteerd met een stijging van de commissiepercentages zonder dat zij daartegen iets kunnen doen. Er wordt ook gewezen op de zogeheten pariteitsclausules van diensten als Thuisbezorgd.



Een pariteitsclausule is een bepaling in de algemene voorwaarden van de dienst waardoor de horecaondernemer zijn producten op de eigen site niet goedkoper mag aanbieden dan via het internetplatform. Andere landen in Europa hebben al een verbod op dergelijke clausules.



Moeilijk

“Bovendien moeten we zelf elk jaar meer betalen in de groothandel. We kúnnen die prijsstijging niet doorberekenen aan de klanten want dan verliezen we ze. Het is een moeilijke situatie”, aldus Uguz.



De ondernemers proberen hun klanten direct te laten bestellen via eigen websites of de telefoon en kondigen verdere acties aan. Uguz: “Het is nu niet rendabel meer. Als Thuisbezorgd de stijging niet intrekt, trekken we de stekker eruit.”