Vier jongens (19 en 20) melden zich bij politie na 'homo-mishandeling' in Tilburg

TILBURG - Vier mannen hebben zich woensdagmiddag bij de politie gemeld na de mishandeling van een 45-jarige Tilburger. De man werd na het stappen door vier jongens achtervolgd en uitgescholden voor homo, waarna hij werd mishandeld. Het gaat om een 19-jarige man uit Oisterwijk en drie mannen van 20 jaar uit Haaren.

Beelden van de daders werden afgelopen maandag uitgezonden bij opsporingsprogramma Bureau Brabant op Omroep Brabant. Het slachtoffer kwam ten val en liep flinke kneuzingen en schaafwonden op. De man brak zijn schouder op drie plekken. Ook zijn enkel was gebroken.



In de uitzending van Bureau Brabant vertelde het slachtoffer dat hij mogelijk blijvend letsel heeft aan zijn rechterschouder. "Ik dacht dat ik verloren was", vertelde het slachtoffer anoniem. "Het had me niet verbaasd als dit helemaal fout was afgelopen."Bij de politie kwamen acht tips binnen, onder meer via Meld Misdaad Anoniem. Daarbij werden ook de namen genoemd van ten minste een van de jongens die zich nu hebben gemeld. Het viertal zit vast.