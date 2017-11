43.000 euro boete voor transportbedrijf met illegale vrachtwagenchauffeur

VALKENSWAARD - Bij een transportcontrole van de Rijksdienst Wegverkeer (RDW) in Valkenswaard is woensdag onder meer een Filipijnse bestuurder zonder chauffeurskaart betrapt. Zijn Poolse werkgever krijgt een boete van 43.000 euro.

De vrachtwagen van de chauffeur bleek ook nog een kapotte remveer en een lekkende luchtslang te hebben. De mankementen werden hersteld en de voertuig werd door een andere chauffeur, met geldige kaart, opgehaald.



De RDW controleerde gedurende de dag een dertigtal vrachtwagens. Hiervan bleken zes vrachtwagens niet in orde en de bestuurders werden op de bon geslingerd.



Overlast

Vrachtwagens zijn momenteel een 'hot item' in Valkenswaard. Het vrachtverkeer tussen Hasselt en Eindhoven rijdt grotendeels door het dorp en zorgt daar voor veel overlast. De gemeente probeert vrachtwagenchauffeurs zover te krijgen dat ze omrijden via de A2 en het dorp mijden.