Suzie (9) zwemt als de beste met één arm

BERGEN OP ZOOM - Suzie Pellis (9) uit Bergen op Zoom kan zwemmen als de beste. Ze is sneller dan bijna al haar leeftijdsgenootjes. En dat is extra bijzonder omdat Suzie een beperking heeft. Ze zwemt maar met één arm. Dat doet ze zo goed dat ze kans maakt op de Uniek Sporttalent-prijs.

Als je Suzie ziet zwemmen merk je eigenlijk totaal niet dat ze aan een kant haar onderarm en hand mist. Zo natuurlijk glijdt ze door het water. Zwemmen is haar passie. "Ik word heel blij als ik in het water lig", vertelt ze.



Maar Suzie is niet alleen genomineerd voor de Uniek Sporttalent omdat ze zo goed kan zwemmen. Ze laat vooral zien dat ook kinderen met een beperking heel veel kunnen bereiken.



Als enige

Suzie traint bij zwemvereniging Hieronymus in Roosendaal. Daar zwemt ze als enige met beperking tussen de zwemmers zonder beperking. En ook bij wedstrijden is ze meestal het enige meisje met een beperking.



Met een ingewikkeld puntensysteem wordt haar tijd vergeleken met haar tegenstander. Bijna altijd wint Suzie dan. En als ze tegen meisjes met een beperking zwemt wint ze ook, want in haar leeftijdscategorie is ze Nederlands paralympisch kampioen.



Met de aandacht die haar nominatie oplevert, hoopt Suzie dan vooral één ding te bereiken. "Dat meer meisjes met een beperking gaan zwemmen."



Naar de Paralympische Spelen?

Bij de zwemvereniging zien ze haar talent. Suzie zou het nog wel eens ver kunnen gaan schoppen. Wie weet, misschien wel tot de Paralympische Spelen. Net als Manon Vermariën uit Roosendaal, die ook bij Hieronymus begon en in Rio meedeed aan de Paralympische Spelen.



Zelf is Suzie daar absoluut niet mee bezig. "We maken er wel eens grapjes over", vertelt haar moeder. "In 2024 zijn de Spelen in Parijs, dan is ze 16 jaar en zou ze net mee mogen doen. En dat is ook nog om de hoek, dan kan de familie komen kijken."



Maar even serieus: "Als ze morgen zegt dat ze wil gaan voetballen in plaats van zwemmen, dan gaat ze voetballen. Ze moet het vooral leuk vinden, dat is het belangrijkste." Voorlopig is Suzie nog lang niet op het zwemmen uitgekeken. "Ik hoop altijd te kunnen blijven zwemmen", zegt ze.



Stemmen op Suzie

Op de website van Uniek Sporten kun je stemmen op Suzie. Als ze genoeg stemmen krijgt, komt ze in de finale. Een jury met onder anderen voetbalcoach Guus Hiddink en oud-rolstoeltennister Esther Vergeer bepaalt wie de prijs wint.