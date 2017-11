Dubbele autobrand in Cuijk, flat tijdelijk ontruimd

Van de auto is niets meer over. (Foto: SK-Media)

CUIJK - Een 45 kilometerwagen en een geparkeerde auto zijn woensdagnacht uitgebrand in de Lavendel in Cuijk. Ook stond een scootmobiel in de portiek van de flat in Cuijk in brand. De flat werd tijdelijk ontruimd. De politie en brandweer gaan ervan uit dat de branden zijn aangestoken.

De brand ontstond bij een 45 kilometerwagen die naast de flat stond geparkeerd. Het vuur sloeg over naar een andere auto.



Bij het blussen van de branden ontdekte de brandweer dat ook een scootmobiel in de portiek van de flat in de brand stond. Vanwege rookontwikkeling moest een deel van de flatbewoners tijdelijk worden geëvacueerd.

Controle

Twee woningen zouden vol rook hebben gestaan. Een bewoner moest worden gecontroleerd in een ambulance voor het inademen van rook. Deze hoefde niet mee naar het ziekenhuis.



De 45 kilometerwagen brandde volledig uit, ook van de auto en de scootmobiel is weinig over.