Hongaars baasje in tranen nadat haar liftende kat is gevonden in Eindhoven

EINDHOVEN - Het leek een onmogelijke opgave, het baasje vinden voor een liftende kat die maandag door de dierenambulance in Eindhoven werd opgehaald bij een vrachtwagen die uit Hongarije kwam. Maar via Facebook werd het dolgelukkige baasje Eva gevonden.

In Nederland was er weinig hoop dat het baasje voor de kater snel zou worden gevonden. Hij was al tien dagen vermist. Maar uiteindelijk bleek een oproep via Facebook de reddende engel.



Specifieke kenmerken

De oproep werd veel gedeeld en kwam uiteindelijk in een Hongaarse Facebookgroep terecht. Zo kwam baasje Eva haar Rudi op het spoor. In de oproep waren twee specifieke kenmerken weggelaten en die wist Eva direct te geven. Daardoor werd duidelijk dat zij ook daadwerkelijk het baasje is.



Eva zou in tranen zijn toen ze hoorde dat haar kat aan de andere kant van Europa gevonden was.



De twee zijn overigens nog niet herenigd. Rudi moet nog teruggebracht worden naar Hongarije.