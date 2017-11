Jumbo-oprichter is met vermogen van 1,9 miljard euro de rijkste Brabander in Quote 500

EINDHOVEN - Jumbo-oprichter Karel van Eerd (79) is de rijkste Brabander in de Quote 500. Hij staat met een vermogen van 1,9 miljard euro op plek zeven in de lijst. De Quote 500 wordt later donderdag volledig bekendgemaakt.

Van Eerd, die in Veghel is geboren, is de enige Brabander die in de top tien staat. Hij verscheen vorig jaar voor het eerst in de top tien met iets minder dan anderhalf miljard euro. Sindsdien is zijn vermogen flink gegroeid, met 26,7 procent.



Heineken is de rijkste

De rijkste Nederlander op de lijst is Charlene De Carvalho-Heineken (63). Heineken heeft een niet onverdienstelijke 12,5 miljard euro aan vermogen.



Randstad-oprichter Frits Goldschmeding staat op plek twee met een bescheiden 4,3 miljard euro.