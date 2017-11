25.000 kamerplanten uit Breda sieren nieuw vliegveld in Oman

BREDA - Op een nieuw vliegveld in Oman staan binnenkort 25.000 kamerplanten uit Breda. Tuincentrum Poppelaars kreeg de bijzondere order. "Dit maak je niet iedere week mee."

De grote vraag is dan natuurlijk: hoe komen ze in Oman bij kamerplanten uit Breda? “Het zijn klanten die we enkele jaren geleden hebben ontmoet in Dubai. Ze moesten daar het vliegveld van binnen wat groener maken”, vertelt eigenaar Kees Poppelaars.



Diezelfde klanten doen dat nu voor het vliegveld in Oman. “In mei zijn ze hier geweest, toen zijn de contacten en afspraken gemaakt. Vorige week is er al een vliegtuig naar Oman vertrokken, donderdag vertrekt het tweede vliegtuig.”



‘Financieel aantrekkelijk?’

Het vliegveld ligt midden in de woestijn, dus het groene aspect speelt een grote rol, vertelt Poppelaars. Het gaat om een bijster prestigieuze order, maar is die ook lucratief? “Financieel aantrekkelijk... ja. Je probeert een paar centen te verdienen, hé”, reageert Poppelaars weinig onthullend.



En de nazorg voor de planten? “Die zal er beslist zijn. We gaan geregeld die kant op, maar de mensen daar hebben genoeg kennis om het klimatologisch goed te regelen. Het vochtgehalte wordt er allemaal gereguleerd. Dat komt helemaal goed.”