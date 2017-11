Geluk bepaalt vanaf volgend jaar de toegang voor Priense Swaree

Het Swaree is enorm populair in Roosendaal

ROOSENDAAL - Tullepetaonen mogen en hoeven voortaan niet meer te ‘liggen voor het Swaree’. Kaarten gaan vanaf aankomende carnaval via een loting. Ook is het aantal kaarten per persoon teruggebracht van zes naar vier.

Op 5 januari 2018 zullen de deuren van Schouwburg De Kring open gaan. Mensen die binnenkomen krijgen een polsbandje met daarop een uniek nummer. Na een bepaalde tijd worden er geen bandjes meer verstrekt. Daarna begint een loting en kun je vier kaarten ‘winnen’.



“We hebben met een fanatieke club Tullepetaonen gesproken en zij hebben verschillende suggesties gedaan. Die hebben we meegenomen in ons besluit”, vertelt de voorzitter van de carnavalsstichting Cor Verbogt. Uiteindelijk is er een loting van gemaakt. “We kregen begrip, onbegrip en alles er tussen ook.”

Zo was het

Tot en met de carnaval van 2017 ging de kaartverkoop op vrijdagochtend gepaard met een enorm lange rij voor de kassa in schouwburg De Kring. De rij, het zogenaamde ‘liggen voor het Swaree’, vormde zich in de parkeergarage van De Biggelaar en dat leverde volgens de organisatie problemen op. Daarom werd dit jaar besloten om de kaartverkoop aan te pakken en te veranderen.



Verbogt vertelde half oktober nog dat ‘het liggen aan zijn eigen succes ten onder is gegaan’. Vooral het toegenomen wildplassen en vandalisme is de grote boosdoener. “We plaatsen elk jaar voldoende toiletten, maar dan nog wordt er door sommigen in de trappenhuizen geplast”, vertelt Verbogt. Hij noemde het ook nog 'erg pijnlijk voor de overgrote meerderheid van goedwillende Tullepetaonen'.



