Het maakt Berry van Aerle niet uit wie record pakt: 'Als PSV maar wint'

EINDHOVEN - Berry van Aerle raakt zondag mogelijk een PSV-record kwijt. De voormalig verdediger bleef 49 eredivisieduels op rij ongeslagen, Joshua Brenet kan zondag de vijftig halen. Van Aerle hoopt dat het de verdediger gaat lukken.

Een kleine dertig jaar geleden zette Van Aerle een bijzondere reeks neer, maar dat hij een clubrecord in handen had wist de Helmonder niet. "Nee, ik wist niet dat het bestond. Ik heb er dertig jaar niets over gehoord. Drie weken geleden las ik het voor het eerst op Twitter. Ik wist het echt niet."



'Gaat om het team'

Van Aerle kan weinig met het feit dat hij de meeste eredivisieduels op rij ongeslagen bleef. "Ik vind dat altijd lastig. Ik zet dat record natuurlijk niet alleen, je doet het als groep. Het teambelang is ook veel belangrijker. Daar gaat het om."



De voormalig verdediger weet wel hoe het kan dat hij zo'n reeks heeft neergezet. "Ik heb vijftien jaar bij PSV gespeeld, dan kun je zo'n record natuurlijk neerzetten. Als je maar twee jaar bij een club speelt is dat veel lastiger. Maar het gaat echt om de ploeg, niet om individuele prestaties."



'Maakt niet uit wie'

Brenet kan zondag tegen FC Twente voor het vijftigste eredivisieduel op rij ongeslagen blijven. Van Aerle hoopt dat het lukt, om een simpele reden. "Als hij het record pakt, dan verliest PSV niet. Vaak zit er dan winst achter. Daar gaat het mij nog steeds om. Hoe hoger Brenet het record zet, hoe beter dat is voor PSV."



Het gaat Van Aerle om de teamprestatie, hij wil dat PSV het goed doet. "En dan maakt het niet uit of het Joshua Brenet, Armando Obispo, Bart Ramselaar of Luuk de Jong is die het record pakt."