Ruim 200 vogels gestolen, show afgelast: 'Het leed is enorm'

NUENEN - Ruim 200 vogels van een jaarlijkse vogelshow in Nuenen zijn woensdagnacht gestolen. De show is afgelast. “Het leed is enorm”, vertelt Lambert van Gelooven, secretaris van Vogelvereniging De Bastaarden.

Bijna 450 vogels zijn woensdag door hun eigenaren afgegeven aan de jaarlijkse vogelshow in de trainingshal van Honk- en Softbal Club Nuenen. De vogels zouden donderdag ‘voorgekeurd’ worden door de juryleden. “We zijn hier woensdagavond weggegaan nadat we klaar waren met de werkzaamheden. Donderdagochtend kwamen we terug en lag alles op de grond", vertelt Van Gelooven.



‘Enorm selectief’

De vereniging inventariseert op dit moment de schade. “De dieven zijn enorm selectief te werk gegaan. Bepaalde veelvoorkomende kleurslagen zijn achtergebleven, terwijl de duurdere en zeldzame vogels weggehaald zijn."



Ook een aanhanger, die was vastgelegd met een kettingsslot, is gestolen. “Vermoedelijk is die gebruikt om de vogels mee te vervoeren”, aldus Van Gelooven. Dat doet denken dat de dieven goed waren voorbereid, maar Van Gelooven zegt niet over de daders te willen speculeren.



“We weten wél zeker hoe ze zijn binnengekomen en te werk zijn gegaan. Ze hebben een ruitje geforceerd aan de zijkant van het gebouw. Door dat ruitje zijn ze binnengekomen en zijn de vogels ook naar buiten geloodst. Vermoedelijk zijn er transportkooien gebruikt om meerdere vogels tegelijkertijd in te vervoeren, aangezien sommige kooitjes leeg achter zijn gebleven.”



'Gigantische strop'

Het leed is zowel financieel als emotioneel, aldus Van Gelooven. “Er is zoveel energie gestoken in deze show. De voorbereidingen, het vullen van de catalogus met adverteerders, de verstuurde uitnodigingen. Veel inzenders missen bovendien opeens hun dierbaarste vogels en dat zijn vaak de vogels die ze ook nog naar andere shows wilden meenemen. Het is echt een gigantische strop voor iedereen die ermee gemoeid gaat.”



De vereniging heeft aangifte gedaan. De eigenaren van de gestolen vogels worden spoedig ingelicht.