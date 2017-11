Vajèn van den Bosch schittert als Gloria Estefan in On Your Feet: 'Mijn droom is uitgekomen'

UTRECHT/ OIJEN - Een nieuw hoogtepunt in het leven van musicalster Vajèn van den Bosch uit Oijen. Ze is pas 19 jaar en heeft de hoofdrol te pakken in één van de grootste producties van dit seizoen: On Your Feet, het levensverhaal van Gloria Estefan. Vajèn speelt Gloria. Een paar dagen na de grote première is ze nog in de wolken. “Ik vond het zo’n fijne dag. Het publiek bleef maar klappen op het einde. Ik dacht: oké, volgens mij is dit heel goed gegaan.”

Zondag was de grote galapremière, met in het publiek naast veel bekende Nederlanders ook Gloria en Emilio Estefan. Op hun levensverhaal is de musical On Your Feet gebaseerd. Een paar dagen later, op woensdag, is het business as usual en is er ’s avonds weer een show. “Eigenlijk is dit echt de eerste. Vanaf nu wordt het gewoon.”



De bloemen in de kleedkamer en de ‘toys’ (cadeautjes die acteurs elkaar op de dag van de première geven om succes te wensen) herinneren nog aan het feest.



Vajèn van den Bosch geeft backstage rondleiding bij musical On Your Feet.



Vajèns ogen glinsteren als ze eraan terugdenkt. Vooral het moment, helemaal aan het einde, als Gloria en Emilio Estefan het podium op komen om de spelers te bedanken.“Zij zijn een aantal weken bij ons geweest, elke dag. We hebben een soort band met ze opgebouwd. Het voelt dan echt als een team. En ze zijn zo oprecht en lief. Ze waren zo betrokken.”Gloria Estefan gaf Vajèn kostbare achtergrondinformatie die ze kon gebruiken voor haar rol. Op het toppunt van haar roem kregen zij en haar man een ernstig busongeluk. Het was maar zeer de vraag of Estefan ooit nog op kon treden. Dat moment zit in de musical.Vajèn: “Daarover vertelde zij dat ze op die avond eigenlijk al voelde dat er iets ging gebeuren. Maar ze wist niet wat. Het is zo ontzettend fijn dat de echte Gloria Estefan mij uit kan leggen wat ze die avond voelde.”Tien jaar oud was Vajèn toen ze haar debuut maakte in een grote musical: als Gretl in The Sound of Music. Vele kinderrollen volgden in grote musicalproducties. Ze deed mee aan The Voice Kids, was stemacteur in tekenfilms (onder andere Maja de Bij) en speelde in Spangas. Op haar zeventiende kreeg ze haar eerste ‘volwassen’ musicalrol: Liesl, weer in The Sound of Music. Toen Sandie, in Grease.En nu dus On Your Feet. “Zelf snap ik het ook soms niet”, geeft ze eerlijk toe. “Maar ik heb ook geluk gehad hé?! En ik heb er wel keihard voor gewerkt. Op een gegeven moment kom je verder en verder en dan wil je iets heel graag. Dat gevoel had ik heel erg met deze rol en deze voorstelling. Dus dat ik dit bereikt heb en dat ik dit mag doen, dat voelt voor mij wel echt als een droom die is uitgekomen.”En waar droomt ze verder nog van? “Als er ooit een grootse Disney-productie komt dan hoop ik daar misschien een prinses in te mogen spelen. Ik vind Les Misérables een heel mooi verhaal. Een heel ander genre. Maar zoiets zou ik heel vet vinden.”