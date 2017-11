'Hij is als een dier in de val gedood': vandaag eis tegen hoofdverdachten zaak Tommie van der Burg

DEN BOSCH - “Ook al liep hij niet op het rechte pad, dat geeft iemand niet het recht om hem te doden. Zo laf en onmenselijk, als een dier in de val.” De moeder van de omgebrachte Tommie van der Burg uit Best sprak deze woorden donderdag uit in de rechtszaal in Den Bosch. Patrick V. en zijn ex-vriendin Monique G, ook een ex van Tommie, zijn de hoofdverdachten in de zaak. V. wordt ervan beschuldigd dat hij de drugscrimineel doodschoot bij hotel Van der Valk in Eindhoven.

V. zou ontzettend boos zijn geworden toen hij erachter kwam dat Monique met Tommie vreemd was gegaan, terwijl zij nog een relatie hadden. Hij kwam er achter toen zij officieel uit elkaar waren, maar ze elkaar nog wel vaak zagen.



G. was nog financieel afhankelijk van Patrick. Hij kwam ook nog een aantal keer in de week bij haar en bleef dan slapen. Justitie heeft smsjes van de twee waarin V. aangeeft dat hij zich verraden voelde. Ook zijn er appjes tussen Monique en haar schoonzus. Hierin schrijft ze dat ze haar ex (Patrick) nog nooit zo kwaad had gezien.



'Tipgever- en schuttertelefoon'

Volgens justitie werkten de twee vervolgens nauw samen om Van der Burg uit de weg te ruimen. Ze schaften prepaidtelefoons aan. Monique zou haar vriend met de 'tipgevertelefoon' hebben geïnformeerd over waar Tommie was. Dit gebeurde ook in de nacht dat hij werd vermoord in april 2015. Ze liet Patrick op de 'schuttertelefoon' weten wanneer Van der Burg café ’t Borreluur verliet.



Van der Burg werd uiteindelijk doodgeschoten bij Hotel van der Valk in Eindhoven, waar hij op dat moment verbleef. De rechtbank buigt zich deze en volgende week over de zaak. Er zijn vier dagen voor uitgetrokken. De officier van justitie komt donderdag met een eis tegen de verdachten. Beide ontkennen overigens.De moeder en zus van Tommie zijn aanwezig in de rechtszaal. “De kogel die hem heeft gedood, heeft ook mij gedood. Het enige wat ik nog kan doen, is iedere dag zijn graf bezoeken”, zei zijn moeder.Van der Burg zat in de xtc-handel. Hij was verdachte in een omvangrijk onderzoek naar de handel in grondstoffen voor synthetische drugs. Van der Burg werd maanden voordat hij werd doodgeschoten veroordeeld tot vijf maanden gevangenisstraf vanwege zijn betrokkenheid bij een schietpartij in Heesch.