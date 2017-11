Medewerkers Unox leggen werk neer en eisen betere arbeidsvoorwaarden

OSS - Medewerkers van Unox in Oss gaan vrijdag staken. Ze willen zekerheid over hun banen en arbeidsvoorwaarden nu eigenaar Unilever heeft besloten de fabriek te verkopen aan vleesverwerker Zwanenberg. Het bedrijf heeft tot nu toe niet gereageerd op de eisen van de medewerkers.

“Unilever is niet ingegaan op de eisen van de medewerkers, dus acties zijn onvermijdelijk'', aldus bestuurder Niels Suijker van vakbond FNV. De werknemers strijden onder meer voor werkzekerheid en behoud van hun pensioenregeling.



“Geen rare eisen als je ziet dat Unilever en Zwanenberg voor tien jaar productieafspraken hebben gemaakt met elkaar”, vindt FNV.



'Loyale werknemers'

De vakbond geeft aan dat het om loyale werknemers gaat die al tientallen jaren bij Unox werken. Ook collegabond CNV heeft opgeroepen tot acties. “Unilever laat werknemers de prijs betalen voor de verkoop van Unox aan Zwanenberg. Dat mag niet de bedoeling zijn'', aldus bestuurder Peter de Jong.



Bij de fabriek in Oss werken ongeveer driehonderd mensen. Zij komen vanaf volgend jaar in dienst bij Zwanenberg. Dat bedrijf wil sommige arbeidsvoorwaarden versoberen, zoals de pensioenen.



FNV wil dat Unilever goede afspraken maakt over compensatie voor het verlies van de pensioenregeling, garanties op werkzekerheid, behoud van loon en koopkracht en een fatsoenlijk pakket aan arbeidsvoorwaarden.