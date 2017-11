Wie wordt de nieuwe hofchauffeur van de Raad van Elf? Onze Birgit in ieder geval niet...

BREDA - Fons Struijer reed de Bredase raad van elf al 30 jaar rond toen hij twee jaar geleden stopte. Hij vond het mooi geweest. Er werd daarna natuurlijk flink gezocht naar een nieuwe chauffeur, maar eentje die net zo fanatiek en altijd beschikbaar was als Fons, werd niet gevonden. Toch komt de 11de van de 11de nu wel erg dichtbij, en een vervanger is er nog steeds niet. Misschien is onze Verslaggever Birgit Verhoeven geschikt?

11de van de 11de

Fons is dus eigenlijk nooit echt gestopt. “Ik vind het nog steeds hartstikke leuk, want de gekheid die in mij zit blijft erin zitten, dus ik ben niet weg te slaan.” Toch stopte Fons twee jaar geleden natuurlijk niet voor niks. Hij zou het stokje dan ook graag over willen dragen, maar een nieuwe chauffeur vinden is helemaal niet makkelijk. Tot die tijd helpt hij de raad natuurlijk graag uit de brand. Maar 11 november heeft hij toch echt wat anders te doen!

Er wordt nu dus naarstig gezocht naar een nieuwe Fons. Maar dat is lastig, want hij moet aan nogal wat eisen voldoen. Zo moet hij kunnen incasseren, “want als mensen dronken zijn dan zeggen ze van alles”. Hij moet geen van 9 topt 5 mentaliteit hebben, “want het is van ’s ochtends 8 uur tot ’s nachts 2 uur”. Bovendien moet hij het begrip “horen zien en zwijgen”, hanteren. “Want in zo’n bus gebeurt er natuurlijk van alles”, zegt Fons. Wat dan? “Daar ga ik niks over zeggen”, lacht hij.

Geschikt/ongeschikt

Niet geheel onbelangrijk natuurlijk, de chauffeur moet ook een beetje kunnen rijden. Een rijbewijs voor op de bus is verplicht. “En hij moet de stad goed kennen, dat is ook wel handig”, zegt Fons. Onze eigen verslaggever Birgit is in ieder geval totaal ongeschikt om de raad van elf veilig naar hun bestemming te brengen. Sterker nog, even dreigde ook Fons het proefritje niet te overleven…

Volgens Fons is een groot voordeel aan het hofchauffeurschap dat je echt lid bent van de raad. “Je maakt alles van dichtbij mee, en er wordt goed voor je gezorgd”. Volgens de vacature die de raad op Facebook plaatste wordt je zelfs constant voorzien van frisdrank. “Je bent als chauffeur de enige die nuchter is, want er moet er één de bob zijn natuurlijk”, zegt Fons. Maar dat is volgens hem helemaal niet zo erg. “Het is een leuk baantje, het is niet uit te leggen hoe gezellig het is”, besluit Fons.